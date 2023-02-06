РЖД прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии

Ранее кабмин одобрил такую систему посадки пассажиров в случае, если у перевозчика есть технические возможности для ее осуществления.

РЖД прорабатывает вопрос о запуске посадки пассажиров в поезд по биометрии. В настоящее время готовится нормативная база и создается техрешение для отрасли. Соответствующее заявление журналистам в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" сделал заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин. Эксперт заметил, что согласно тексту постановления, идентификация людей при посадке в железнодорожный транспортный состав с использованием биометрических данных допускается при наличии у оператора-перевозчика технической возможности.

Данное постановление запускает процесс внедрения этого инновационного решения на железнодорожном транспорте. Сейчас идет всесторонняя проработка вопроса — совместно с Минцифры РФ и Минтрансом России готовится необходимая нормативная база (законодательная и внутренняя для холдинга), создается техническое решение для железнодорожной отрасли. Евгений Чаркин, эксперт

Напомним, что федеральное правительство разрешило с 1 сентября 2025 года использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика. РЖД планируют в будущем использовать для идентификации пассажиров при посадке в поезд по биометрии Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

