РЖД показали обновленные вагоны СВ с двухметровыми полками на выставке в Петербурге

На международной выставке железнодорожного транспорта "PRO//Движение.Экспо", проходящей в Санкт-Петербурге, компания "Российские железные дороги" демонстрирует обновленные спальные вагоны премиум-класса. Главное новшество заключается в удлиненных спальных местах длиной два метра, что на целых 16 см превышает показатели предыдущих моделей.

Каждое купе рассчитано на двоих пассажиров и оборудовано индивидуальными сейфами, кнопками срочной связи с персоналом поезда, мультимедиа-системами, розетками и USB-разъемами. Удобства дополнены наличием специальных закрытых багажных полок, позволяющих комфортно разместить даже крупногабаритные вещи вроде спортивного инвентаря.

Кроме того, каждый вагон оснащен отдельной душевым кабинетом с дополнительными удобствами — феном, утюгом и специальной поверхностью для глажки вещей.

Согласно информации пресс-службы РЖД, в течение нынешнего года в эксплуатацию поступят первые 28 таких вагонов производства предприятия "Вагонреммаш". Эти комфортабельные вагоны категории СВ отличаются закрытой конструкцией каждого купе с парой нижних мягких полок, размеры которых значительно превосходили стандартные места в обычных купе и плацкарте, а благодаря модернизации стали еще просторнее.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД