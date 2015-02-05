В сентябре начнут сварку первого поезда для ВСМ

Российские технологии применят при создании первых поездов для ВСМ сварка стартует в сентябре.

В сентябре стартует сварка первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в эфире телеканала "Россия 24".

Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин заявил, что в сентябре планируется приступить к сварке первого состава для высокоскоростной магистрали.

Он подчеркнул, что проект реализуется исключительно на российских технологиях. Разработки касаются как строительства путей, так и конструкции поездов.

К реализации проекта привлечены около 150 предприятий. По словам министра, использование национальной технологической базы обеспечивает независимость и высокую скорость выполнения работ.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД