В сентябре начнут сварку первого поезда для ВСМ

В сентябре стартует сварка первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что проект реализуется исключительно на российских технологиях. Разработки касаются как строительства путей, так и конструкции поездов.
К реализации проекта привлечены около 150 предприятий. По словам министра, использование национальной технологической базы обеспечивает независимость и высокую скорость выполнения работ.
