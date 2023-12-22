По Ординарной улице временно отвели троллейбусное движение на время ремонта

На время работ троллейбусы, следующие по маршруту №9, будут переключены на Большой проспект Петроградской стороны.

Движение троллейбусов в Петроградском районе временно изменено в связи с проведением аварийных работ. Подробности об этом были опубликованы в пресс-службе "Горэлектротранса".

Согласно сообщению, начиная с 10:00 четверга, 28 февраля, троллейбусное движение по Ординарной улице будет отведено у дома №4.

На время работ троллейбусы, следующие по маршруту №9, будут переключены с Ординарной улицы на Большой проспект Петроградской стороны.

Ранее мы сообщили о том, что к 2026 году в Петербурге на 14% увеличат скорость движения трамваев.

Фото: Piter.TV