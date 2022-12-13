Камеры "Лахта Центра" засняли изменения погоды с начала 2023 года

За 2 недели Северная столица перешла от рождественских морозов до мартовского дождя.

Представители пресс-службы "Лахта Центра" разместили в Telegram-канале ускореннное видео, заснятое с камер небоскрёба за первые 2 недели 2023 года. По кадрам можно понять, как резко поменялась погода в Северной столице.

Напомним, в начале января в Петербург пришли двадцатиградусные морозы, а также метель и туман. Затем столбик термометра резко упал до нуля.

В пресс-службе сравнили погодные изменения со сказкой "Двенадцать месяцев", и добавили, что за 14 дней город прошёл путь от рождественских морозов до мартовского дождя.

Ранее мы сообщили о том, что в третьей декаде января в Петербург придут отрицательные температуры.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр