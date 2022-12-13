В третьей декаде января в Петербург придут отрицательные температуры

При этом, похолодание будет связано с антициклоном, поэтому снега будет очень мало.

Положительная аномалия температуры воздуха в Петербурге в последние пять дней компенсировала запас холода, накопленный в первой декаде января. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По итогам первой половины месяца средняя температура воздуха в Петербурге приблизилась к норме (-4,3 градуса).

Теплая погода в нашем регионе простоит еще и всю вторую половину второй декады января, и только в третьей декаде снова придут отрицательные температуры, но, скорее всего, погода будет слабоморозная. Александр Колесов, синоптик

При этом, похолодание будет связано с антициклоном, поэтому снега будет очень мало.

Что касается Крещения (19 января), погоду в этот день должен определять южный циклон, поэтому осадки ожидаются в виде дождя, а температура воздуха от +3 до +5 градусов.

Фото: Piter.tv