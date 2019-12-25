Закрытие движения двух троллейбусов по Ланскому шоссе продлили до 15 ноября

Изначально работы на участке планировалось завершить к 11 ноября.

Неоконченные аварийные работы на водопроводе вынужденно продлили закрытие движения троллейбусов по участку Ланского шоссе. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", до 05:00 15 ноября два троллейбуса не смогут ездить по шоссе от проспекта Энгельса до Новосибирской улицы.

Троллейбусы №6 поедет от конечной "Светлановский проспект" по привычной трассе до конечной "Площадь Мужества", а троллейбус №34 проследует от конечной "Тихорецкий проспект" по действующему маршруту до Новороссийской улице, далее по ней, по Политехнической улице до конечной "Площадь Мужества".

Изначально работы планировалось закончить к утру 11 ноября, но они затянулись.

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