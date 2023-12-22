Ремонт трамвайных путей изменит маршруты двух автобусов 21 марта

Также возобновлено движение по действующим трассам трамвайных маршрутов №№ 21 и 55 на участке от проспекта Просвещения до конечной станции "Придорожная аллея" в связи с открытием трамвайного движения по проспекту Энгельса.

В период с 21 марта по 9 апреля в Петербурге изменятся маршруты автобусов №139 и 247 в связи с ремонтом трамвайных путей на участке проспекта просвещения от проспекта Культуры до Светлановского проспекта. Об этом сообщила пресс-служб комтранса.

Автобус №139 "станция метро "Парнас" - станция метро "Гражданский проспект"" будет идти в прямом направлении по действующей трассе до проспекта Культуры, затем совершит разворот и далее проследует по проспекту Просвещения по действующей трассе. В обратном направлении маршрут останется прежним. Автобус №247 "станция метро "Гражданский проспект" - деревня Юкки" будет направлен в прямом направлении по действующей трассе. В обратном направлении маршрут будет изменён, и автобус будет двигаться по действующей трассе до проспекта Культуры, затем развернётся и продолжит движение по проспекту Просвещения по действующему маршруту.

Также следует уточнить, что с 21 марта возобновлено движение по действующим трассам трамвайных маршрутов №№ 21 и 55 на участке от проспекта Просвещения до конечной станции "Придорожная аллея" в связи с открытием трамвайного движения по проспекту Энгельса. Кроме того, открыто движение по Светлановскому проспекту в связи с завершением ремонта трамвайных путей на перекрестке с проспектом просвещения. Троллейбусы № 13 и № 40, а также автобусы №№ 98, 102 и 153 будут возвращены на постоянные маршруты.

Ранее мы сообщили о том, что с 14 марта автобус № 49 вернулся на привычный маршрут.

Фото: Piter.TV