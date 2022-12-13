На время проведения фестиваля SPbTransportFest свои маршруты изменят 4 петербургских автобуса

Также общественный транспорт будет совершать дополнительные остановки.

В период с 18 по 20 мая 4 маршрута автобусов в Северной столице будут изменены в связи с проведением Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest. Об этом информирует пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Речь идёт об автобусе № 100, который будет следовать от конечной остановки "Наличная улица" до улицы Кораблестроителей, далее по улице Кораблестроителей и Нахимова, а также о маршруте № 158, который будет пролегать по улице Кораблестроителей, Мичманской улице и далее до конечной остановки "Пассажирский порт "Морской фасад". Кроме того, изменения коснутся автобуса № 220: он поедет от конечной остановки "Крестовский остров" по улице Кораблестроителей, Мичманской улице и далее до конечной остановки "Бульвар Головнина". Наконец, автобус № 261 проследует от конечной остановки "Морская набережная" (Флагманская улица) по действующей трассе до улице Кораблестроителей, далее по улице Кораблестроителей до Прибалтийской площади (до остановки "Гостиница "Прибалтийская").

Также для транспорта введут дополнительные остановки. Автобус № 221 уже совершает дополнительную остановку у дома №1 по Тихоокеанской улице. Автобус, следующий по маршруту №304, будет останавливаться по требованию у Репинского путепровода в направлении движения от Зеленогорска к Сестрорецку.

Кроме того, с 19 мая на маршруте № 436 будет введена остановка по требованию у СНТ "Протон" в Московском районе. С 20 мая автобус № 247 будет останавливаться у "Лесничества" (также по требованию).

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга усилили наземный транспорт из-за ремонта эскалаторов на "Василеостровской".

Фото: Piter.TV; Telegram / Начальник транспортного цеха