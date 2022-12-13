Власти Петербурга усилили наземный транспорт из-за ремонта эскалаторов на "Василеостровской"

Для некоторых альтернативными вариантами станут трамвайные маршруты №№ 6 и 40.

С 3 маяна станции метро "Василеостровская" по утрам будут ремонтировать эскалаторы. В связи ограничениями власти Северной столицы приняли решение усилить наземный общественный транспорт. Об этом сообщили в "АиФ Санкт-Петербург".

Теперь автобусы будут ходить чаще. Так, автобус № 6 до "Приморской" будет ходить с интервалом 7 минут; автобус № 100 до "Приморской" – каждые 11 минут; автобус №1 до "Спортивной" – каждые 13 минут.

Кроме того, в комитете по транспорту пассажирам порекомендовали пользоваться станциями "Спортивная" (её пропускная способность – примерно 17,5 тысячи человек) и "Приморская" (4,5 тысячи). Кроме того, для некоторых альтернативными вариантами станут трамвайные маршруты №№ 6 и 40.

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Фото: Piter.tv