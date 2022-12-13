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Власти Петербурга усилили наземный транспорт из-за ремонта эскалаторов на "Василеостровской"
Сегодня, 15:42
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Власти Петербурга усилили наземный транспорт из-за ремонта эскалаторов на "Василеостровской"

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Для некоторых альтернативными вариантами станут трамвайные маршруты №№  6 и 40.

С 3 маяна станции метро "Василеостровская" по утрам будут ремонтировать эскалаторы. В связи ограничениями власти Северной столицы приняли решение усилить наземный общественный транспорт. Об этом сообщили в "АиФ Санкт-Петербург".

Теперь автобусы будут ходить чаще. Так, автобус № 6 до "Приморской" будет ходить с интервалом 7 минут; автобус № 100 до "Приморской" – каждые 11 минут; автобус №1 до "Спортивной" – каждые 13 минут.

Кроме того, в комитете по транспорту пассажирам порекомендовали пользоваться станциями "Спортивная" (её пропускная способность – примерно 17,5 тысячи человек) и "Приморская" (4,5 тысячи). Кроме того, для некоторых альтернативными вариантами станут трамвайные маршруты №№  6 и 40.

Ранее на Piter.tv: с 2 мая на дамбе в Петербурге ограничат проезд на две недели.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, метро, общественный транспорт, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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