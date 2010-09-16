В Петербурге изменяется режим работы дворцов Русского музея

Изменения связаны с проведением Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Петербуржцев и гостей Северной столицы предупредили об изменении режима работы Михайловского дворца, корпуса Бенуа, Мраморного дворца и Михайловского сада Русского музея в связи с проведением Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Так, 12 сентября Михайловский дворец закрыт для посещения. С 11 по 13 сентября Михайловский сад Русского музея закрыт для посетителей.

Корпус Бенуа 11 сентября работает в сокращенном режиме: последний сеанс: 15:00, закрытие корпуса в 16:30. С 12 по 15 сентября корпус Бенуа работает с 10:00 до 21:00, кассы – до 19:30.

С 3 по 10 сентября, а также 13 сентября Мраморный дворец Русского музея закрыт для посещения. Для посетителей 11 и 12 сентября будет открыта выставка "Казачество — опора государства Российского". А 14 сентября дворец открыт с 13:00.

С 11 до 15 сентября Строгановский дворец открыт с 10:00 до 21:00, кассы до 20:00.

Также в Петербурге изменятся режима работы Главного штаба Эрмитажа.

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Фото: Русский музей