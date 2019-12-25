Трамвай №16 изменит маршрут в среду

В Петербурге пройдет торжественно-траурное мероприятие.

В среду, 8 сентября, в Петербурге в связи с проведением торжественно-траурного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв блокады, закроется трамвайное движение на площади Стачек. Об этом сообщили в "Горэлектротрансе".

Ограничения будут действовать с 12 до 13 часов дня. В это время изменится маршрут трамвая №16.

Так, трамваи №16 проследуют от конечной станции "Карбюраторный завод" по действующей трассе до конечной станции "Площадь Тургенева".

Ранее мы писали, что в Петербург вернули реплику трамвая военных лет.

Фото: Piter.tv