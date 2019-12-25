Три трамвая на день изменят маршруты из-за работ на Энгельса

Дорожные работы у трамвайных путей займут несколько часов.

Три петербургских трамвая временно изменят маршрут в связи с работами в зоне трамвайных путей на проспекте Энгельса недалеко от Светлановской площади. 17 октября на этом участке закроется трамвайное движение, предупредили в "Горэлектротрансе".

Так, с 09:00 до 14:00 по проспекту Энгельса севернее 2-го Муринского проспекта трамваи проследуют следующим образом: трамвай №20 поедет от конечной "Пр. Культуры" по проспектам Культуры и Тихорецкому, затем по Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту и проспекту Энгельса, далее по привычной трассе до конечной "Пл. Ленина". Трамвай №21 в это время поедет от конечной "Придорожная аллея" по действующей трассе до станции метро "Удельная".

В следующий промежуток времени, с 14:00 до 18:00 по проспекту Энгельса южнее 2-го Муринского проспекта трамвай №20 отправится от конечной "Пр. Культуры" по проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, проспектам 1-му Муринскому и Лесному и далее по действующей трассе до "Площади Ленина". Трамвай №21 поедет от "Придорожной аллеи" по обычной трассе до метро "Удельная", а трамвай№40 – от конечной "Тихорецкий пр." по этому же проспекту, Политехнической улице, 1-му Муринскому и Большому Сампсониевскому проспектам, затем по Сердобольской улице и по действующей трассе до конечной "Ул. Кораблестроителей".

Ранее мы писали, что на четырех улицах Петербурга введут ограничения движения в середине октября.

Фото: Piter.TV