Два трамвая временно изменят маршруты из-за работ на Бухарестской

Работы продлятся с 22.00 22 октября до 5.00 23 октября.

Трамвайное движение по участку Бухарестской улице закроется на несколько часов из-за путевых работ. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", работы затронут участок от улицы Ярослава Гашека до конечной станции "Малая Балканская улица".

С 22.00 22 октября до 5.00 23 октября трамваи будут следовать по измененным маршрутам. Трамвай №49 поедет от конечной "Купчино" по улице Ярослава Гашека до Бухарестской улицы, далее по привычной трассе до конечной "Улица Марата". Трамвай №62 в это время поедет от "Купчино" по Ярослава Гашека до Бухарестской улицы, далее по ней до конечной "Проспект Славы".

Также мы сообщали, что четыре трамвая изменят маршруты до конца декабря из-за работ на Корабельной улице.

Фото: Piter.TV