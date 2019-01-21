Маршрут трамвая №52 изменится с 12 августа

Маршрут изменится из-за работ на теплосети.

Петербургские рабочие приступят к реконструкции тепловой сети, из-за чего трамвайное движение по улице Лётчика Пилютова и улице Пограничника Гарькавого закрывается, передает пресс-служба "Горэлектротранса".

Работы начнутся с 01:30 12 августа и продлятся до 5 утра 25 августа, в связи с чем маршрут трамвая №52 изменится. Так, трамваи проследуют от конечной станции "Завод "Северная верфь" до Петергофского шоссе, далее по Петергофскому шоссе до конечной станции "Улица Пограничника Гарькавого".

Специалисты просят горожан учитывать изменения при построении маршрута и просят извинения за неудобства.

Ранее мы писали, что движение трамваев на Тихорецком проспекте изменится 10 августа.

Фото: Piter.tv