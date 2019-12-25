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Трамваи №№ 10, 23, 39 изменят маршрут до декабря
Сегодня, 9:29
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Трамваи №№ 10, 23, 39 изменят маршрут до декабря

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Изменения связаны с производством путевых работ на Дальневосточном проспекте.

Начиная с завтрашнего дня, 27 ноября, до 04:50 13 декабря по Дальневосточному проспекту от железнодорожного путепровода до Зольной улицы закроют трамвайное движение из-за производства путевых работ.

Трамваи проследуют по измененному маршруту.

Так, №10 пойдет от  конечной станции "Малая Охта" по действующей трассе до "Ул. Передовиков"; движение трамвая №23 закрывают; трамвай №39 пойдет от конечной "Трамвайный парк им. Володарского" по действующей трассе до улицы Коллонтай, далее по проспекту Солидарности до конечной "Пр. Солидарности".

Напомним, что трамвай №60 также изменит движение.

Фото: Piter.tv

Теги: изменение маршрута трамвая, петербург, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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