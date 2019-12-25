  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев предупредили об изменении движения трамвая №60
Сегодня, 13:40
135
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев предупредили об изменении движения трамвая №60

0 0

Изменения продлятся с 26 по 28 ноября.

В конце недели, с 23:30 до 04:30 ежедневно с 26 по 28 ноября, специалисты будут реконструировать контактную сеть, в связи с чем трамвайное движение по улице Маршала Казакова будет закрыто. 

Петербуржцев предупредили, что трамвай №60 изменит свой маршрут. Трамваи будут следовать от станции "ЛЭМЗ" до улицы Десантников, далее по Петергофскому шоссе, проспекту Стачек, Кронштадтской ул. и по действующей трассе до конечной станции "Завод "Северная верфь".

Фото: Piter.tv

Теги: изменение трамвайного движения, петербург, улица маршала казакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Герасимов Геннадий
Сегодня 14:16

Пробовал онлайн-сeкc? -- Тыcячи мoдeлей готовых отдaтьcя тебе прямо сeйчас.-----> https://ja.cat/miss


 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии