Петербуржцев предупредили об изменении движения трамвая №60

Изменения продлятся с 26 по 28 ноября.

В конце недели, с 23:30 до 04:30 ежедневно с 26 по 28 ноября, специалисты будут реконструировать контактную сеть, в связи с чем трамвайное движение по улице Маршала Казакова будет закрыто.

Петербуржцев предупредили, что трамвай №60 изменит свой маршрут. Трамваи будут следовать от станции "ЛЭМЗ" до улицы Десантников, далее по Петергофскому шоссе, проспекту Стачек, Кронштадтской ул. и по действующей трассе до конечной станции "Завод "Северная верфь".

Фото: Piter.tv