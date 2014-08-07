Ряд трамваев в Петербурге изменит движение до середины декабря

Специалисты проводят путевые работы на Дальневосточном проспекте.

В понедельник, 29 ноября, в пресс-службе "Горэлектротранса" предупредили горожан об изменении маршрута трамваев №10, 23, 39, 65 на Дальневосточном проспекте до 13 декабря.

Путевые работы будут проводить от железнодорожного путепровода до Зольной улицы. Так, трамвай №10 проследует от конечной станции "Малая Охта" по действующей трассе до конечной "Улица Передовиков"; движение трамвая №23 закрывают, а часть подвижного состава передадут на маршруты №№ 7, 27, А.

Трамваи маршрута №39 проследуют от конечной станции "Трамвайный парк имени Володарского" по действующей трассе до улицы Коллонтай, далее по улице Коллонтай, проспекту Солидарности до конечной станции "Проспект Солидарности"; движение трамваев №65 закрывают, а часть подвижного состава передаётся на маршруты №№ 10, 24, 39.

Фото: Piter.tv