Изготовители взорвавшейся в руках студента бомбы на КИМа отделались небольшими сроками

Василеостровский суд вынес приговор Дмитрию Довги и Василию Кирьянову, которых обвиняли в незаконном изготовлении, передаче оружия и наркотических веществ. Несмотря на то .что обвинение просило им по 11 лет, их осудили на год и восемь месяцев.

В среду, 25 октября, Василеостровский районный суд вынес приговор Дмитрию Довги и Василию Кирьянову. Мужчин обвиняли по нескольким статьям: за незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозку и изготовление оружия, а также хранение и распространение наркотических веществ в особо крупной размере.

Дело рассматривали в особом порядке. Ранее Piter.tv сообщал, что суд рассмотрит дело об изготовлении бомб, одна из которых оторвала руки подростку на КИМа. Обвинение просило для обвиняемых 11 лет. Однако суд вынес другое решение. Оба мужчины получили по 1 году и 8 месяцам в колонии общего режима, с последующим ограничением деятельности на два года. При этом Довге еще заплатит 10 тысяч штрафа.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга. Фигурантов дела взяли под стражу зале суда.