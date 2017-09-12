Суд рассмотрит дело об изготовлении бомб, одна из которых оторвала руки подростку на КИМа

Дело о подпольном производстве взрывных устройств в Петербурге передали в суд. На изготовителей бомб обратили внимание после того, как на проспекте КИМа одно из этих устройств сдетонировало в руках студента.

Завершилось расследование дела о подпольном производстве взрывных устройств в Северной столице. Перед судом отвечать будут генеральный директор ЗАО "Инновационный центр "С&С" Василий Кирьянов и заведующий лабораторией этой фирмы Дмитрий Довга. Мужчин обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном производстве прекурсоров наркотических средств.

На мужчин и их подпольную лабораторию обратили внимание после трагедии на проспекте КИМа. В апреле этого года там прогремел взрыв: устройство сработало в руках студента-химика. Рядом со зданием библиотеки очевидцы нашли подростка в крови. В результате инцидента ему оторвал кисти и повредило глаза. Врачи четыре часа оперировали его. Когда пациент смог говорить, он рассказал где взял бомбу.

Следователи выяснили, что Кирьянов без разрешения на изготовление взрывчатых веществ вместе с Довга организовали производство бомб в помещении на набережной реки Смоленки. Для этого они использовали лабораторное оборудование.

Также Довга, обладающий знаниями в химии, произвел прекурсор психотропа – фенэтиламина. Во время обысков и препарат, и 30 взрывных устройств были изъяты. Как сообщают в Следственном комитете, подозреваемые утверждают, что производство носило легальный характер. Материалы направили в суд, специалисты собрали достаточную базу доказательств.