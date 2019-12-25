Издание "МБХ медиа" объявило о закрытии

Днем ранее сайт СМИ был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ.

Издание "МБХ медиа" прекращает свою деятельность. Об этом сообщила главный редактор интернет-СМИ Вероника Куцылло на своей странице в социальной сети Facebook.

Днем ранее Роскомнадзор заблокировал сайт издание по требованию Генеральной прокуратуры РФ. По версии ведомства "МБХ медиа" связано с организациями, которые признаны нежелательными на территории государства. Основателем проекта является Михаил Ходорковский.

По словам Куцылло, сетевое издание за три с половиной года работы блокировали несколько раз.

Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский - тоже. Проект "МБХ медиа" закрывается. Я очень благодарна всем, кто работал с нами все эти годы. Мы делали классные вещи. Спасибо вам. Я благодарна всем, кто нас читал, смотрел и слушал. Вероника Куцылло, главред "МБХ Медиа"

Напомним, 5 августа интернет-издание "Открытые медиа" сообщило о прекращении работы. Оно также принадлежит Ходорковскому. Веб-ресурс СМИ накануне заблокировал Роскомнадзор по требованию российской Генпрокуратуры.

Ранее правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии.

Фото: pixabay.com