Иван Тертель назвал зачинщиков госпереворота в Минске.

В Белоруссии бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского обвинили в попытке организации государственного переворота в стране. Такое заявление в документальном сериале "Беларусь против цветной революции" сделал глава КГБ республики Иван Тертель. При этом чиновник отвел основную роль в преступлении властям США. По мнению эксперта, таким образом Вашингтон намерен реализовать собственные геополитические интересы.

Иван Тертель полагает, что для госпереворота в Белоруссии медийные лица становятся куклами, которыми управляют за границей отставные разведчики. В частности, среди "серых кардиналов" в КГБ упомянули экс-министра иностранных дел Словакии Павола Демеша, бывшего помощника государственного секретаря США Дэвида Кремера и советника главы США Майкла Карпентера.

Напомним, что в апреле 2021 года в Минске заявили о раскрытии попытки государственного переворота.

Ходорковского высмеяли за "цыганщину" и сходство с главой ГИБДД Ставрополья.



