Избранный депутатом Госдумы мэр Краснодара написал заявление о сложении полномочий

Замглавы города по уставу должен будет выполнять обязанности мэра до назначения нового мэра.

Мэр Краснодара Евгений Первышов, который был избран депутатом Госдумы, написал заявление о сложении полномочий. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Первышова, он был избран депутатом Госдумы по 46 избирательному округу. Теперь до назначения гордумой нового мэра Краснодара выполнять его обязанности, согласно уставу муниципалитета, будет первый заместитель градоначальника.

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Видео: YouTube / Телеканал "Краснодар"