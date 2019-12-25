Теперь один из акционеров намерен обратиться в суд, чтобы добиться проведения собрания акционеров.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что совет директоров "Метростроя" заблокировал решение о созыве собрания акционеров. Об этом сообщает "Фонтанка".

Повестка собрания содержала семь стандартных вопросов, а именно утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Согласно закону "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня производится только случае наличия кворума.

В итоге голосование прошло только по избранию членов ревизионной комиссии. Остальные вопросы необходимого кворума не набрали.

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Фото:Piter.TV