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В Петербурге горожане могут остаться без остекленных балконов
Сегодня, 15:10
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге горожане могут остаться без остекленных балконов

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Стоимость работ по демонтажу оценивается в несколько сотен тысяч рублей для каждого собственника.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что в Петербурге горожане могут остаться без остекленных балконов. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.

По оценкам экспертов, демонтаж незаконно остекленных балконов обойдется в несколько сотен тысяч рублей для каждого собственника. Речь идет о тех балконах, которые застеклили за несколько лет до 2020 года.

Отмечается, что в Северной столице уже есть прецеденты в этом деле. Так, управляющая компания "ЖСК-4 Приморского района" направила в отношении собственников жилья дома на улице Долгоозерной иск. Петербуржца просят демонтировать "самовольное остекление".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименовали в "Зенит".

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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