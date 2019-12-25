Стоимость работ по демонтажу оценивается в несколько сотен тысяч рублей для каждого собственника.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что в Петербурге горожане могут остаться без остекленных балконов. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.

По оценкам экспертов, демонтаж незаконно остекленных балконов обойдется в несколько сотен тысяч рублей для каждого собственника. Речь идет о тех балконах, которые застеклили за несколько лет до 2020 года.

Отмечается, что в Северной столице уже есть прецеденты в этом деле. Так, управляющая компания "ЖСК-4 Приморского района" направила в отношении собственников жилья дома на улице Долгоозерной иск. Петербуржца просят демонтировать "самовольное остекление".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименовали в "Зенит".

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