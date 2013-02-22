Избивший велосипедиста полицейский получил условный срок

У велосипедиста диагностировали перелом носа.

Приморский суд Петербурга огласил приговор в отношении экс-полицейского Михаила Шигорина, который превысил должностные полномочия. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В марте 2020 года Шигорин увидел на перекрёстке Ланского шоссе и Новосибирской улицы велосипедист пересёк проезжую часть, не спешиваясь. Шигорин отправился в погоню за ним, чтобы решил проверить нарушителя на причастность к хищению велосипедов. Нарушителя задержали у дома № 25 по Ланскому шоссе, и Шигорин избил его. У велосипедиста диагностировали перелом носа.

Суд назначил Шигорину наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Фото: Piter.tv

