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Избивший бойца ММА в Москве Адам Яндиев задержан на 48 часов

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Харитонов написал заявление после того, как Яндиев избил его кастетом в Москве 13 ноября.

Избивший бойца ММА Сергея Харитонова участник Абсолютного бойцовского чемпионата Адам Яндиев задержан на 48 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что Яндиева задержали в рамках уголовного дела, которое накануне переквалифицировали на более тяжкую статью.

По словам адвоката Александра Кравцова, Харитонов написал заявление после того, как Яндиев избил его кастетом в Москве 13 ноября во время бойцовского вечера MMA в "Лужниках". 

Ранее Яндиев прокомментировал драку с Харитоновым.

Видео: Telegram/112

 
Теги: mma, харитонов, яндиев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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