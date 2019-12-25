Избивший бойца ММА в Москве Адам Яндиев задержан на 48 часов

Харитонов написал заявление после того, как Яндиев избил его кастетом в Москве 13 ноября.

Избивший бойца ММА Сергея Харитонова участник Абсолютного бойцовского чемпионата Адам Яндиев задержан на 48 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что Яндиева задержали в рамках уголовного дела, которое накануне переквалифицировали на более тяжкую статью.

По словам адвоката Александра Кравцова, Харитонов написал заявление после того, как Яндиев избил его кастетом в Москве 13 ноября во время бойцовского вечера MMA в "Лужниках".

Ранее Яндиев прокомментировал драку с Харитоновым.

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