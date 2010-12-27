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Пенсионер умер после избиения в собственной квартире на Наличной улице
Сегодня, 10:28
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nastya960
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Пенсионер умер после избиения в собственной квартире на Наличной улице

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У пострадавшего закрытый перелом носа и гематомы головы.

На выходных пожилого мужчину с сильными следами от побоя доставили в Мариинскую больницу, утром в понедельник пострадавший скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Санкт-Петербурга.

Пенсионера привезли в медучреждение вечером в субботу, 8 сентября. На следующий день врачи отправили в полицию телефонограмму. В правоохранительные органы медики сообщили, что мужчину 1957 года рождения привезли в состоянии средней степени тяжести из дома, который находится на Наличной улице. У пострадавшего закрытый перелом носа и гематомы головы.

Теперь по факту случившегося проводится проверка, так как мужчина скончался рано утром, в понедельник, 10 сентября. 

Ранее избитый в Петербурге китаец сбежал из Александровской больницы.

Фото: Piter.tv 

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Теги: избили , мариинская больница , наличная улица , полиция
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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