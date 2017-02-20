Избитый в Петербурге китаец сбежал из Александровской больницы

Мужчина поступил в клинику в состоянии средней тяжести.

Полиция Невского района разыскивает уроженца Китая, сбежавшего из Александровской больницы после того, как он был избит неизвестным. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Гражданин КНР поступил в клинику 6 сентября около 02:30 ночи в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому на лице, перелом нижней орбиты глаза. Предположительно, китайца возле дома на Чудновского, 19 неизвестный избил около 01:20. Полицейские хотели допросить потерпевшего, однако тот самовольно покинул больницу.

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