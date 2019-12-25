В Избиркоме рассказали о ходе голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге

Процедура проходит "организованно и спокойно".

Голосование по поправкам в Конституцию в Петербурге идет "организованно и спокойно", об этом 29 июня на брифинге сообщил замначальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса Григорий Марголин.

По словам Марголина, участки постоянно проверяются на наличие СИЗов, работу избирательных комиссий можно назвать нормальной. Кроме того, в понедельник на избирательных участках работало порядка 12 тысяч наблюдателей, что повысило количество обращений по процедуре голосования. Марголин подчеркнул, что часть из этих обращений не связана с информацией о нарушениях, остальные случаи и ситуации намерены проверить и исправить.

Ранее мы рассказывали, что петербурженка попыталась проголосовать дважды по поправкам в Конституцию

Фото: Piter.TV