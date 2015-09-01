Стали известны претенденты на места в горизбиркоме Петербурга

Всего на места в петербургском избиркоме претендует шестеро человек.

Во вторник, 21 декабря, стали известны предположительные кандидаты на два места, которые освободились на прошлой неделе после ухода Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой. Всего на места в петербургском избиркоме претендует шестеро человек, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

Так, среди кандидатов на место у представителя Курортного района выходец из Курортного района Борис Семёнов и уже работающего в избирательной системе Денис Козенко. Однако место зампреда горизбиркома может занять член комиссии, глава юридического управления Олег Зацепа, которого ранее критиковали в Центризбиркоме.

Остальные четыре кандидата - политтехнолог Алексей Ломов, работавший в Законодательном собрании Виктор Растворов, Константин Шитов и Виктор Венгеров, участник движения "Наблюдатели Петербурга",

Добавим, что помимо утверждения новых членов, на заседании Законодательного собрания должны рассмотреть заявление об отставке секретаря горизбиркома Марины Ждановой.

Напомним, неделю назад членов Горизбиркома Аллу Егорову и Дмитрия Краснянского освободили от занимаемой должности. По словам депутата Дениса Четырбока, они подали заявление по собственному желанию.

Ранее Памфилова прокомментировала уход Егоровой и Краснянского из горизбиркома. По словам Памфиловой, они профессионалы, но много лет их профессионализм работал со знаком минус.

Фото: pexels