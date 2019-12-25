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Избирком Ленобласти закупил более трех миллионов масок и перчаток к выборам
Сегодня, 9:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Избирком Ленобласти закупил более трех миллионов масок и перчаток к выборам

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Голосование будет проходить в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября.

Избирком Ленобласти к предстоящим выборам закупил более трёх миллионов масок и перчаток, а также 15 тысяч литров дезинфицирующей жидкости. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского.

Всем избирателям будут измерять температуру, затем выдавать СИЗ и личную записную ручку. Во всех помещения участков будет проводиться ежедневная уборка.

На выборах в депутаты Госдумы от Ленобласти будут баллотироваться 28 кандидатов от 10 политических партий. Голосование будет проходить в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. В выборах в ЗакС Ленобласти примут участие пять партий.

Фото: pexels

Теги: выборы, избирком
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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