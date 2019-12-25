В выборах в ЗакС Ленобласти примут участие пять партий

В выборах планировали участвовать семь партий.

В выборах в Законодательное собрание Ленобласти примут участие пять партий. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома.

В бюллетенях избиратели увидят пять партий: ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Единая Россия" и "Яблоко". В их число не попали партии – "Родина" и "Новые люди". Поскольку в ходе проверок было "выявлено 20% недостоверных (недействительных) подписей от общего количества подписей избирателей".

Также стал известен порядок партий в бюллетене на выборах в ЗакС Петербурга. На первом месте расположилась партия "Новые люди", следом за ней идет "Единая Россия", на третьей позиции находится "Яблоко". На четвертой строчке расположилась ЛДПР, на пятой – "Справедливая Россия". В этот список также вошли КПРФ, РПСС и "Партия Роста".

Фото: pikabu.ru