Избиратели Выборгского района проголосовали на выборах губернатора

Большинство граждан проголосовало за Александра Дрозденко.

Избирательная явка в Выборгском районе Ленинградской области составила 53,37%. За победителя выборов – Александра Дрозденко – проголосовали 83,32% граждан, проживающих в Выборге и граничащих с ним поселениях. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Кроме того, за Андрея Лебедева свои голоса отдали 5,87%, за Александра Перминова - 5,57%, а за Александра Габитова - 3,59%.

На территории района также прошли дополнительные выборы депутата регионального ЗАКСа VI созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1. В них поучаствовали 8483 избирателя, 4024 из которых сделали выбор в пользу Михаила Макарова.

Отметим, что в целом в Ленинградской области активность граждан составила 51,52% - в процедуре приняли участие 701 167 человек. Александр Дрозденко получил 82,61% голосов.

Процесс передачи бюллетеней контролировали 982 наблюдателя от региональной Общественной палаты и 23 медианаблюдателя Российского фонда свободных выборов из 18 регионов страны.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко подвел итоги поездки в Светогорск.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО