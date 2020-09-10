Александр Дрозденко подвел итоги поездки в Светогорск

Губернатор рассказал о новой программе благоустройства города и выполненных перед жителями обязательствах.

Глава 47-ого региона Александр Дрозденко рассказал об итогах своего рабочего визита в Светогорск. Piter.TV узнал, какие вопросы руководитель успел обсудить с местным населением и что будет воплощено в городе в ближайшее время.

По словам губернатора, жителей, прежде всего, интересует благоустройство, строительство социальных объектов, здравоохранение, работа общественного транспорта.

Встреча с активом города прошла достаточно спокойно. Самые главные обещания перед светогорцами были выполнены – сейчас строится современная автострада, а в декабре свои двери откроет ледовый дворец. отметил Александр Дроздеко

Кроме того, в Светогорске стартует комплексная программа по благоустройству, в которую войдет капремонт домов, фасадов, кровли. Частично задуманное уже реализуется – так, центральная площадь города, здание ДК и площадь перед ним приведут в порядок в ближайшее время.

Представители местного населения также задали губернатору вопросы о ремонте медицинских учреждений.

Мы купили современную технику, в том числе – компьютерный рентгеновский аппарат. Решается вопрос и с медицинскими кадрами. Главное, чтобы молодые ребята здесь закрепились, создали свои семьи и считали эту территорию родным домом. резюмировал губернатор

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Видео: Piter.TV