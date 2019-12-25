Избиение прохожего самокатом обернулось для петербуржца условным сроком

Мужчина повздорил с прохожим в сквере июльской ночью.

Ленинский районный суд Петербурга приговорил горожанина Николая Агальцова к трем годам лишения свободы условно. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что одной июльской ночью прошлого года Агальцов повздорил с прохожим, находясь в сквере "Лидии Клемент" на улице Подольской. Сначала злоумышленник ударил оппонента кулаком в глаз, отчего тот свалился со своего самоката на землю, а затем схватил самокат и ударил двухколесным транспортом по ребрам и голове потерпевшего. Из-за сильных ударов мужчина дважды падал на землю и в итоге получил тяжкие травмы.

В суде Агальцов вину признал полностью и искренне раскаялся в содеянном.

Фото: рixabay