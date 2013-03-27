Нетрезвая компания жестоко избила продавца шаурмы в Казани

Продавец не выспался и начал ругаться на своём родном языке, рассчитывая, что его не поймут. Тем не менее, один из клиентов разобрал мат из-за сходства татарского и узбекского языков.

Ночью 4 нетрезвых покупателя жестоко избили продавца шаурмы за сонный вид и нецензурную брань. Об этом сообщил телеканал "360".

Как выяснилось, покупателям понадобилось купить пиццу в торговой точке на улице Адоратского, 6/1, примерно в 3:30. Продавец не выспался и начал ругаться на своём родном языке, рассчитывая, что его не поймут. Тем не менее, один из клиентов разобрал мат из-за сходства татарского и узбекского языков. После этого покупатели ворвались на кухню, чтобы покарать "обидчика", повалили его на пол и стали избивать, а также кидать в него предметы.

Пострадавший почти не сопротивлялся, ему безуспешно пытался помочь коллега. Полицейские приняли заявление продавца об избиении, один из виновников был задержан по "горячим следам". Мужчину госпитализировали, а вслед за ним в больницу доставили ещё троих участников избиения, так как 1 из них сломал руку. Всех подозреваемых задержали на месте.

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Видео: телеканал "360"