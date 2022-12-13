Следственный комитет проверит факт избиения подростка на квесте в Кудрово

17-летний молодой человек сравнил мероприятие, которое устроили аниматоры, с "комнатой пыток".

Сотрудники СК РФ по Петербургу и Ленобласти организовали доследственную проверку после случая с госпитализацией 17-летнего подростка с квеста, проходившего в Кудрово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек посетил квест-комнату на улице Циолковского. Из неё он отправился в больницу. По словам пострадавшего, происходящее напоминало "комнату пыток": аниматоры били подростка электрошокером и наносили удары.

По результатам проверки СК в отношении виновников произошедшего будет вынесено процессуальное решение.

Ранее мы сообщили о том, что после падения рабочих с крана в Кудрово завели уголовное дело.

Фото: Следственный комитет России