Из зоны затопления в Херсонской области вывезено 3,7 тыс. кубометров мусора

В ГУ МЧС рассказали о помощи жителям подтопленных районов Херсонской области.

Экстренными службами проведена обработка 133 объектов на площади почти 250,7 тысяч квадратных метров после схода воды от прорыва Каховской гидроэлектростанции. Соответствующие статистические данные привели представители ГУ МЧС России. Специалисты уточнили, что далось эвакуировать 8 328 человек, в том числе 583 ребенка и 313 маломобильных граждан Херсонской области. В 19 пунктах временного размещения населения расположились 1 570 постояльцев, включая 513 детей и 311 маломобильных граждан.

Спасатели проводят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и убирают крупногабаритный мусор. Вывезены более 3,7 тыс. ку. м мусора, откачана вода из 82 домов, проведена специальная обработка 133 объектов. пресс-служба ГУ МЧС России

Эксперты добавили, что региональными властями была предоставлена единовременная материальная помощь 4 957 заявителям. В общей сложности для проверки данных принято 5 050 заявлений.

Глава МЧС России посетил спасательный центр и пожарные части Мариуполя.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России