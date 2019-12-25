Из-за жары Финский залив превратился в зеленое болото

Петербуржцы и гости города делятся кадрами позеленевшего Финского залива. Кажется, отдыхающие не ожидали такого "преображения". Некоторые сравнивают цвет воды и ее консистенцию с васаби.
В Росприроднадзоре предупреждают, что в такое воде лучше не купаться. Это может привести к отравлению. Вода поменяла свой цвет из-за жары и синезеленых водорослей, которые находятся на стадии цветения.
Напомним, синезеленые водоросли при сильном "цветении" потенциально токсичные. Купаться в цветущей воде не рекомендуется.
сказали в ведомстве.
Отметим, что зеленую воду у берега можно увидеть не постоянно. Случаются дни, даже в жаркую погоду, когда вода очищается.
Ранее Росприроднадзоре объяснили появление темной жижи у Финского залива, похожей на мазут.
Фото: ВКонтакте / Ирина Михайлова
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все