В Росприроднадзоре объяснили появление темной жижи у Финского залива, похожей на мазут

Это не мазут, а водоросли, сообщили в Росприроднадзоре.

Отдыхающие обнаружили на побережье Финского залива в Лебяжьем темную вязкую жидкость. Они приняли ее за мазут, сообщили "Невские Новости".

Неизвестная жижа черного цвета была замечена около берега в Ломоносовском районе. Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу. В официальном ведомстве сообщили, что на самом деле это водоросли на стадии разложения.

Установлено, что загрязнение нефтепродуктами отсутствует. Субстанция, напоминающая следы нефтепродуктов, оказалась разлагающимися синезелеными водорослями, которые выбросило на берег приливным течением.

Рост и цветение синезеленых водорослей вызваны жаркой погодой. В процессе разложения они приобретают темный цвет и гнилостный запах. Купаться во время цветения воды лучше не стоит, так как можно отравиться.

Фото: Невские Новости