Из-за взрыва газа в Азове погибли два человека в жилом доме

О последствиях субботней трагедии рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.

В результате взрыва газа в городе Азов Ростовской области погибли два человека, еще двое пострадали. По данным спасателей, взрыв произошел в жилом доме на переулке Павлова.

Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 49 человек, они переведены в пункты временного размещения.

Ранее мы сообщали о том, что под директором жилкомсервиса Приморского района Петербурга пригрозили взорвать унитаз. Неизвестный синтезированным голосом сообщил, что житель дома на улице Савушкина установил взрывное устройство в сливном бочке туалета в здании жилкомсервиса на Торжковской улице.

Видео: Вконтакте / Денис Орищенко