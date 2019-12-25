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Директору ЖКС Приморского района пригрозили взорвать унитаз
Сегодня, 10:05
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nastya960

Директору ЖКС Приморского района пригрозили взорвать унитаз

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В здании ничего не нашли, эвакуация не проводилась.

Под директором жилкомсервиса Приморского района пригрозили взорвать унитаз. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в службу "112" поступил звонок с неустановленного телефона. Неизвестный синтезированным голосом сообщил, что житель дома на улице Савушкина установил взрывное устройство в сливном бочке туалета в здании жилкомсервиса на Торжковской улице. По словам звонившего, взрыв произойдет в конце рабочего дня и направлено прочти директора ЖКС.

В здании ничего не нашли, эвакуация не проводилась. По указанному адресу на Савушкина проживает 79-летний пенсионер. Он сказал, что с подобным звонком не обращался и в этом ЖКС никогда не был.  

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Фото: pixabay 

Теги: взрыв, унитаз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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