В Петербурге ищут анонима, который увидел "кровавый" взрыв на Петроградке

В минувшие выходные, анонимный "минер" сообщил, что в Петроградском районе прогремел "кровавый" взрыв. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Мужчина заявил, что взрыв прогремел в доме 24 по Большой Разночинной улице. Он отметил, что из здания выбегают люди в крови, виден дым. Полицейские экстренно выехали на место происшествия. Однако следов взрыва и горения не выявлено.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину ищут.
Ранее мы сообщали о том, что во время квартирного пожара в Купчино погиб мужчина.
Фото:pixabay
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