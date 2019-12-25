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В Петербурге ищут анонима, который увидел "кровавый" взрыв на Петроградке
Сегодня, 10:23
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге ищут анонима, который увидел "кровавый" взрыв на Петроградке

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Следов взрыва и горения не выявлено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В минувшие выходные, анонимный "минер" сообщил, что в Петроградском районе прогремел "кровавый" взрыв. Об этом сообщает  АН "Оперативное прикрытие". 

Мужчина заявил, что взрыв прогремел в доме 24 по Большой Разночинной улице. Он отметил, что  из здания выбегают люди в крови, виден дым. Полицейские экстренно выехали на место происшествия. Однако следов взрыва и горения не выявлено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину ищут. 

Ранее мы сообщали о том, что во время квартирного пожара в Купчино погиб мужчина.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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