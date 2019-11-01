Из-за убийства лосенка возбудили уголовное дело

Нарушители должны будут выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Инспекторы комитетов по природопользованию и по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира совместно с полицейскими и сотрудниками ГБУ "Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных" осмотрели место незаконной охоты, где были обнаружены останки лося.

Выяснилось, что браконьеры убили молодую лосиху. Инспекторы нашли приманку для лосей и вышку для скрытного отстрела диких животных. В полиции возбудили уголовное дело.

Комитет по природопользованию напомнил, что в Петербурге нет охотничьих угодий, следовательно любительская и спортивная охота запрещена.

Если вы заметили охотящихся людей с расчехленным огнестрельным оружием, то сообщайте об этом по телефону 417-59-28 в рабочие дни или на горячую круглосуточную линию 112.

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