Из-за тумана в Ленобласти объявили штормовое предупреждение

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение. В воскресенье, 20 декабря, ночью и утром в регионе сохранится местами туман. Видимость составит 500 метров и менее, сообщила пресс-служба МЧС по области.
В связи со сложившейся метеорологической обстановкой жителей предупредили о том, что повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях, железных дорогах и так далее.
По возможности поездки на транспорте стоит отложить.
Ранее Piter.TV рассказал, какая погода ожидает жителей области в воскресенье.
Фото: Pixabay
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