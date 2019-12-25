Из-за тумана в Ленобласти объявили штормовое предупреждение

Местами видимости составит менее 500 метров.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение. В воскресенье, 20 декабря, ночью и утром в регионе сохранится местами туман. Видимость составит 500 метров и менее, сообщила пресс-служба МЧС по области.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой жителей предупредили о том, что повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях, железных дорогах и так далее.

По возможности поездки на транспорте стоит отложить.

Ранее Piter.TV рассказал, какая погода ожидает жителей области в воскресенье.

Фото: Pixabay