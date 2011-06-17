Школы Петербурга сами определят формат учебы в дни выборов

Многие избирательные участки находятся в образовательных учреждениях.

В дни голосования школьников могут перевести на дистанционное обучение или организовать для них иную занятости вне здания школы. Об этом "Интерфаксу" сообщили в петербургском комитете по образованию.

Напомним, что два из трех дней выборов (17 и 18 сентября) выпадают на учебные дни.

В зависимости от возможности учреждений города развести образовательно-избирательные потоки занятия пройдут очно или дистанционно. говорится в сообщении.

Совсем без учебы дети не останутся. Занятия проведут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Для учеников начальных классов по решению администрации школы могут организовать День музея, День здоровья, краеведческая прогулка.

Напомним, что петербуржцы могут выбрать избирательный участок для голосования за кандидатов в депутаты Госдуму по месту жительства, а не месту регистрации.

Фото: Piter.TV