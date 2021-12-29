Из-за снегопада в Пулково задерживается рейс в Краснодар

Вылет перенесли на 3 часа.

Пассажиры из Петербурга ждут отправления рейса в Краснодар. Известно, что самолет должен был взлететь еще в 8:10, но из-за метели рейс отправится в 8:34. Об этом сообщается на табло в Пулково.

Известно, что еще один самолет из Петербурга, как планировалось ранее, должен был взлететь в 10:10 утра. Однако его задержали на 2 часа. Рейс в Анапу тоже опаздывает, он отправится в путь в 12:15.

Отметим, что из-за непогоды аэродром Краснодара закрыт. Работники аэропорта откроют его в 11 утра. А сейчас специалисты очищают здание от снега. В связи с неблагоприятными погодными условиями задержаться могут еще 15 рейсов. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербург 22 января возвращаются морозы.

Фото: Pexels