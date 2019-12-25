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Из-за сильного ветра в Петербурге объявили желтый уровень опасности
Сегодня, 19:24
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Из-за сильного ветра в Петербурге объявили желтый уровень опасности

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Петербуржцев предупреждают о сильном ветре. 

В пятницу, 25 марта, в Петербурге объявили желтый уровень опасности, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

С 3 часов 26 марта до 3 часов 28 марта в городе ожидается непогода, согласно данным Росгидрометцентра. Петербуржцев предупреждают о сильном ветре. 

В Смольном добавили, что водителям необходимо проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также быть предельно осторожными просят и пешеходов

Ранее мы писали, что петербургскую дамбу закрыли из-за сильного ветра и угрозы наводнения. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: желтый уровень опасности, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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