Из-за сильного ветра в Петербурге объявили желтый уровень опасности

Петербуржцев предупреждают о сильном ветре.

В пятницу, 25 марта, в Петербурге объявили желтый уровень опасности, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

С 3 часов 26 марта до 3 часов 28 марта в городе ожидается непогода, согласно данным Росгидрометцентра. Петербуржцев предупреждают о сильном ветре.

В Смольном добавили, что водителям необходимо проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также быть предельно осторожными просят и пешеходов

Ранее мы писали, что петербургскую дамбу закрыли из-за сильного ветра и угрозы наводнения. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.

Фото: Piter.tv

