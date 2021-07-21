Петербургскую дамбу закрыли из-за сильного ветра и угрозы наводнения

В Петербурге закрыли дамбу из-за ухудшения погодных условий и угрозы наводнения. Об этом сообщает 25 февраля пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.
В КЗС уточнили, что прогнозируется усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду и повышение уровня воды в устье Невы выше критических отметок. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.
Добавим, что расчетный период, на который закрыты затворы КЗС для предотвращения морского нагона, составляет 12 – 14 часов.
Ранее мы писали, что в Петербурге продлён "желтый" уровень опасности из-за погоды.
Фото: pexels
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