Петербургскую дамбу закрыли из-за сильного ветра и угрозы наводнения

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.

В Петербурге закрыли дамбу из-за ухудшения погодных условий и угрозы наводнения. Об этом сообщает 25 февраля пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

В КЗС уточнили, что прогнозируется усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду и повышение уровня воды в устье Невы выше критических отметок. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.

Добавим, что расчетный период, на который закрыты затворы КЗС для предотвращения морского нагона, составляет 12 – 14 часов.

Ранее мы писали, что в Петербурге продлён "желтый" уровень опасности из-за погоды.

Фото: pexels

